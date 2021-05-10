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توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الإثنين – بمشيئة الله تعالى – هطول لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران ،جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة القصيم ، الرياض ، حائل ،تبوك ،الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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