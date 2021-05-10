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إصابة 7 مدنيين بشظايا صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي على «مأرب»

إصابة 7 مدنيين بشظايا صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي على «مأرب»
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تواصل – وكالات:

 أصيب سبعة مدنيين اليوم بمدينة مأرب، بشظايا صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على حي سكني وسط المدينة.

 وقال مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن مليشيات الحوثي الإرهابية قصفت عند الـ 12 ونصف بعد منتصف الليل حياً سكنياً وسط مدينة مأرب بصاروخ بالستي، أسفر عن سقوط 7 مصابين من المدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 وأوضح أن الصاروخ هو الخامس الذي تقصف به المليشيات مدينة مأرب، وتستهدف به المدنيين في المدينة خلال سبعة أيام،مؤكداً استمرار المليشيات في ارتكاب جرائمها المروعة بحق المدنيين في مدينة مأرب بقصفها المكثف للأحياء السكنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

 

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