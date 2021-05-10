«الصحة» توضح الموقف حال تجاوز الفترة المحددة بين الجرعتين

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تفاعلت وزارة الصحة عبر حسابها “الصحة 937″، مع تساؤلات واستفسارات المواطنين بشأن موعد تلقي الجرعة الثانية، والموقف حال تجاوز الفترة المحددة بين الجرعتين.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد قال فيه: “اليوم التاريخ 5/10/2021 أكملت 34 يوماً بعد تلقي جرعة اللقاح الأولى، المفروض أخذ الجرعة الثانية خلال ٤٢ يوم كحد أقصى حسب المركز الأمريكي للتحكم والمنع من الأمراض CDC ، وحتى الآن ما عندي موعد في تطبيق صحتي ولا توكلنا أفيدونا؟”.

وردت الصحة بقولها: “نقدر لكم حرصكم ونثمن ذلك نأمل الإطلاع على المرفق أدناه للإفادة :