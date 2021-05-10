مستشار بالبيت الأبيض: ارتداء الكمامة سيكون أمراً موسمياً.. لهذا السبب

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أكد المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، أن ارتداء الكمامات يمكن أن يصبح في نهاية المطاف “موسمياً”.

وأضاف في لقاء على شبكة “إن بي سي نيوز” أن ارتداء الكمامة ليس فقط للوقاية من فيروس كورونا، وإنما يوفر أيضاً حمايةً ضد أمراض أخرى مثل الأنفلونزا وغيرها التي يمكن أن تنتقل أيضاً عبر الهواء.

وكان “فاوتشي” قد أعلن أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أعلى “بلاشك” من الحصيلة الرسمية التي سجلت 581 ألف وفاة منذ عام 2020.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة في العالم بالأرقام المطلقة، مع أكثر من 32 مليون إصابة و581 ألف وفاة مسجلة رسميا.