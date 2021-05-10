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«الغذاء والدواء» توضح حقيقة علاقة مكعبات مرقة الدجاج بالإصابة بـ«السرطان»

«الغذاء والدواء» توضح حقيقة علاقة مكعبات مرقة الدجاج بالإصابة بـ«السرطان»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الغذاء والدواء مدى صحة ما تم تداوله بشأن علاقة مكعبات مرقة الدجاج بالإصابة بمرض السرطان.

وأكدت على حسابها بموقع” تويتر” أنه لا صحة بأن مكعبات مرقة الدجاج تسبب السرطان، ناصحة بتقليل استهلاكها لاحتوائها على كميات عالية من الملح.

وأفادت بأن مكعبات مرقة الدجاج تحتوى على جلوتامات الصوديوم الأحادية(MSG) ويعتبر أحد المضافات الغذائية المسموح بها وفق اللوائح الفنية السعودية.

وتُستخدم مكعبات مرقة الدجاج معززاً للنكهة في الأغذية، لاحتوائها على ملح الطعام والبروتينات النباتية المهدرجة وخليط من التوابل وملح جلوتامات الصوديوم الأحادية التي تعتبر المكوِّن الرئيس المعزز للنكهة في المنتج.

كما تعتبر جلوتامات الصوديوم الأحادية (MSG) آمنة وفق العديد من الدراسات التي قامت بها عدة منظمات دولية، ولم يثبت علاقتها بمرض السرطان، بينما بينت النتائج بعض الآثار السلبية المؤقتة عند تناولها، تتمثل في الصداع وتنمل الأطراف واحمرار أو وخز الجلد والخفقان والنعاس للأشخاص الذين لديهم حساسية من جلوتامات الصوديوم الأحادية (MSG)، واستهلكوا أكثر من 3 جرامات منها بشكل مباشر ، دون إضافتها للغذاء.

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