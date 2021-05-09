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«حساب المواطن»: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين

«حساب المواطن»: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “حساب المواطن”، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وأكد البرنامج عبر حسابه الرسمي بتويتر، أن عملية الإيداع سوف تستمر حتى نهاية اليوم الأثنين الموافق 10 مايو 2021.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، عن تفاصيل الدفعة الجديدة (41) لشهر أبريل، حيث تم إيداع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع.
وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 20 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 94 مليار ريال منها 704 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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