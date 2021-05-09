الرياض.. تهيئة 4800 جامعاً ومسجداً ومصلى لصلاة العيد

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هيأَ فرع الوزارة بمنطقة الرياض 3147 جامعاً و971 مسجداً إضافياً مسانداً، و682 مصلى لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها.

وأوضح مدير عام الفرع الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس أن ذلك يأتي اتساقاً مع تعليمات الوزارة للتوسع في أعداد المساجد المساندة للجوامع والمصليات منعاً من التزاحم وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

وأبان أن صلاة العيد ستقام بعد شروق الشمس بربع ساعة، وذلك في تمام الساعة (5:25) بمشيئة الله تعالى حسب تقويم أم القرى في جميع الجوامع والمساجد المساندة، وأنها ستقام في وسط مدينة الرياض بجامع الإمام تركي بن عبدالله، وجامع الشيخ محمد بن إبراهيم، ومصلى العيد الكبير بشارع الملك فيصل.

كما ستقام في عدد من المصليات المكشوفة بمدينة الرياض، وهي مصلى العيد بحي منفوحة القديمة، ومصلى العيد بحي الشفاء، ومصلى العيد بحي السويدي طريق عائشة رضي الله عنها، ومصلى العيد بالسويدي الغربي، وفي محافظة الدرعية مصلى ظهرة العودة، ومصلى العيد بعرقة الجديد، ومصلى العيد بسدوس.

وأكد الفارس على الحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات والاحترازات كلبس الكمامة واصطحاب السجادة الخاصة، والتباعد الجسدي، مثمناً المتابعة والإشراف المباشر من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لدعم أعمال وبرامج الفرع لتحقيق رسالته في خدمة بيوت الله والعناية بها وحماية مرتاديها.​