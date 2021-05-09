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متحدث «الطيران المدني»: دليل إرشادي محدث لتنظيم سفر المواطنين للخارج

متحدث «الطيران المدني»: دليل إرشادي محدث لتنظيم سفر المواطنين للخارج
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تواصل – فريق التحرير:

أعاد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء، التذكير بأنه لن يسمح بدخول المطارات ولا الطائرات إلا باستخدام تطبيق توكلنا.

وقال خلال مؤتمر إعلان مستجدات كورونا: “تشهد مطاراتنا بعد أسبوع بدء تسيير الرحلات الجوية، بعد السماح بسفر المواطنين للخارج، وذلك عند الساعة الواحدة من صباح يوم الخامس من شوال 1442هـ، ونؤكد ضرورة الانتباه لجميع التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها لتحقق رحلة سفر آمنة، ونلفت النظر إلى أن الهيئة سوف تصدر خلال الأيام المقبلة دليلا إرشاديا مُحدثا”.

ودعا “الروساء” الجميع إلى تطبيق التباعد الجسدي عند صعود الطائرة أو مغادرتها، ومنع الاصطفاف المتقارب.

واستعرض متحدث الطيران المدني خلال المؤتمر منجزات الشحن الجوي في توفير اللقاحات، والشحنات الضرورية في ظل تعليق الرحلات.

ولفت إلى أن مراحل وصول وفسح ومناولة شحنات اللقاح سجلت زمناً قياسياً إذ بلغت فقط 10 دقائق من لحظة توقف الطائرة وحتى تسليم الحاويات التي تحتوي على جرعات اللقاح.

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