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4 جامعات من المملكة تتصدر ترتيب الأفضل عربياً في تصنيف «شنغهاي 2020»

4 جامعات من المملكة تتصدر ترتيب الأفضل عربياً في تصنيف «شنغهاي 2020»
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تواصل – فريق التحرير:

تصدرت 4 جامعات سعودية قائمة الأفضل عربيا في تصنيف شنغهاي 2020، واحتلت المراكز الأولى للمرة الثانية على التوالي.

ووفقا لتصنيف شنغهاي جاءت جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في المراكز الأولى، بينما حلّت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على المركز الخامس في تصنيفي 2019 و 2020.

وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 101-150 عالميا، وجامعة الملك سعود في المرتبة 151-200 عالميا، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة 201-300 عالميًا، بينما جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة 401-500 عالميًا بين أفضل جامعة في العالم، وفقًا لتصنيف شنغهاي 2020، ويظهر التصنيف تفوق الجامعات السعودية على نظيراتها في كثير من الدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والصين.

وتفوقت الجامعات السعودية على نظيراتها العربية في العلوم الطبيعية والأحياء والرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الهندسية والعلوم الصيدلانية.

وجاءت الجامعات المصرية في المركز الثاني بعد الجامعات السعودية في تصنيف شنغهاي 2020؛ حيث احتلت جامعة القاهرة وجامعة الاسكندرية وعين شمس والمنصورة والزقازيق المراكز الرابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة على التوالي.

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