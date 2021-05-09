«التنمية الزراعية» يعتمد الإقراض بموجب وثائق التملك المؤقتة

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اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، اليوم الأحد، الإقراض بموجب وثائق التملك المؤقتة في مناطق المملكة المختلف، خصوصاً مناطق الدرع العربي، تماشياً مع برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة ولتحقيق أهدافه التنموية وفق ضوابط محددة ومناسبة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

ووقع الصندوق عددا من العقود التمويلية مع شركة التنمية الزراعية، وشركة لين الخير لتسويق المنتجات الزراعية، ومؤسسة علي حسين العلي، وذلك لاستيراد منتجات الذرة والبرسيم والشعير وفول الصويا. وهي من المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي.

ورأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارةصندوق التنمية الزراعيةالمهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (عبر الاتصال المرئي) الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق للعام المالي الحالي، بحضور مدير عام الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة.

وبحث مجلس إدارة الصندوق عدداً من الموضوعات المتعلقة بأعماله، كما اعتمد المجلس القوائم المالية للصندوق للعام المالي 1441/1442هـ (2020م) والتي تم إعدادها حسب المعايير الدولية لأول مرة.