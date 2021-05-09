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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة العامة للمنافسة

وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة العامة للمنافسة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، المتخصصة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب أول: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– رئيس وحدة التميز المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة، أو التطوير التنظيمي)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– رئيس وحدة البنية التحتية والدعم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر)، أو المجالات ذات الصلة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا

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