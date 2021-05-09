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8 عوامل تسبب جلطات القلب.. استشاري يحذر

8 عوامل تسبب جلطات القلب.. استشاري يحذر
High resolution man drawing chart heartbeat
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تواصل – فريق التحرير:

حدد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، 8 عوامل تسبب جلطة القلب، ورتبها من الأقوى إلى الأضعف وهي:
١.ارتفاع الكلسترول
٢.التدخين
٣.الضغوط النفسية والاجتماعية
٤.عدم التحكم بالسكري
٥.عدم التحكم بالضغط
٦.عدم ممارسة الرياضة
٧.عدم تناول الخضروات والفواكه
٨.التاريخ العائلي

وأوضح أن “التاريخ العائلي” يقصد به أن يكون للشخص قريب من الدرجة الأولى مصاب بجلطة في القلب أو تضيق الشرايين التاجية وعمره تحت ٥٥ سنه للرجال أو تحت ٦٥ سنة للنساء.

وكشف استشاري أمراض القلب عن مدى إمكانية تسبب جلطة القلب في حدوث وفاة مفاجئة حتمية إذا لم يتم علاجها.

وقال النمر، عبر تويتر إن نسبة الوفيات من جلطات القلب لمن لم يتعالج فوراً منها تصل٤٠-٥٠% ومن ذهب للمستشفى وتلقى العلاج تنخفض إلى ١٠% .

وأضاف: “لكن هذا لا يعني إهمالها أبداً فيجب علاجها في كل الأحوال لكي لا تسبب ضعف القلب”.

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