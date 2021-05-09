«سدايا» تعلن توفر وظائف شاغرة.. التخصصات ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف تقنية وإدارية بالرياض.
الوظـــائف:
1- أخصائي مكتب إدارة المشاريع:
– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في العمل في مكتب إدارة المشاريع أو أي مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
2- مسؤول إدارة الأداء:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة الأداء أو أي مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
3- مهندس ضمان الجودة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ضمان جودة البرمجيات.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
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4- مدير قسم هندسة الوثوقية:
– درجة الماجستير في تخصص (تقنية المعلومات، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 9 سنوات في معالجة البيانات وعمليات البرامج أو التطبيقات، مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في منصب إداري قيادي.
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