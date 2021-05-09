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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«سدايا» تعلن توفر وظائف شاغرة.. التخصصات ورابط التقديم

«سدايا» تعلن توفر وظائف شاغرة.. التخصصات ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف تقنية وإدارية بالرياض.

الوظـــائف:

1- أخصائي مكتب إدارة المشاريع:

– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في العمل في مكتب إدارة المشاريع أو أي مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

2- مسؤول إدارة الأداء:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة الأداء أو أي مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

3- مهندس ضمان الجودة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ضمان جودة البرمجيات.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

4- مدير قسم هندسة الوثوقية:

– درجة الماجستير في تخصص (تقنية المعلومات، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 9 سنوات في معالجة البيانات وعمليات البرامج أو التطبيقات، مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في منصب إداري قيادي.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

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