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3300 وجبة إفطار للمرابطين بـالحد الجنوبي‬⁩ قدمها «فريق الجرادية التطوعي» بصامطة

3300 وجبة إفطار للمرابطين بـالحد الجنوبي‬⁩ قدمها «فريق الجرادية التطوعي» بصامطة
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تواصل – أحمد المحلي:

بادر أهالي قرية الجرادية بمحافظة صامطة وبإشراف من فريق الجرادية التطوعي الذي يعمل تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة صامطة بتقديم وجبات إفطار للجنود المرابطين بالحد الجنوبي.

و شارك في المبادرة السنوية “أبطال الصحة” من مستشفى صامطة العام والذين قاموا بتوزيع نشرات التوعوية على الجنود المرابطين لتعريفهم بطرق الوقاية من فيروس كورونا ومبادرة أخذ اللقاح، إضافة إلى مشاركة فريق تفاؤل التطوعي في توزيع وجبات الإفطار التي عمل عليها أهالي قرية الجرادية بتنظيم فريق الجرادية التطوعي والذي يتبني سنوياً هذه المبادرة الخيرية بدعم هالي القرية.

وعمل الفريق التطوعي على استقبال وجبات الإفطار التي تكفَّل بتجهيزها أهالي القرية بعد التقيد بكل الاحترازات الوقائية لكامل أعضاء الفريق حيث بلغت الوجبات 3300 وجبة إفطار.

وأكد المشاركون في توزيع الوجبات من فريق الجرادية التطوعي وفريق تفاؤل التطوعي والمشاركون من منسوبي الصحة أن هذه المبادرة هي أقل ما يمكن تقديمه لمن يذودون بأرواحهم عن تراب هذا الوطن من أجل أن نعيش بأمن وأمان، وقد قدم الجنود المرابطون شكرهم وعرفانهم على هذه المبادرة التي تثبت تلاحم الشعب وترابطه من أجل هذا الوطن الذي يستحق منا التضحية والدفاع عنه بكل ما نملك وفي شتى المجالات.

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