الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل يجوز توكيل الغير في إخراج زكاة الفطر؟ «المصلح» يجيب (فيديو)

هل يجوز توكيل الغير في إخراج زكاة الفطر؟ «المصلح» يجيب (فيديو)
0

 تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكمتوكيل الغير في إخراج زكاة الفطر.

وقال الشيخ المصلح، إن للمؤمن أن يُوكل من يخرجها في وقتها سواء أكان الموّكل فرداً أو جهة، فمن وكّل جهة في إخراج زكاة الفطر في وقته وزمانه فقد برئت ذمته، ودفعه للمال في هذه الحال ليست دفعاً للزكاة نقدا، بل هو توكيل في أداء هذه الزكاة.

وتابع الشيخ خالد المصلح: “وقد يسر الله تعالى من سبل التوكيل في دفع الزكاة إلى جهات عديدة، فينبغي للمؤمن أن يتوخى في ذلك الجهات الموثوقة التي تعتمدها الجهات المختصة، فإن ذلك أحرى في إبراء ذمته وأبعد من أن يكون هذا المال المبذول يذهب إلى غير محله”.

 

 

 

مواد ذات صلة

وزير الاستثمار يدعو إلى إخراج زكاة الفطر عبر «تبرع»

وزير الاستثمار يدعو إلى إخراج زكاة الفطر عبر «تبرع»

المصلح: صلاة التطوع ليست في الفضل على حد سواء (فيديو)

المصلح: صلاة التطوع ليست في الفضل على حد سواء (فيديو)

«الزكاة والدخل»: 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية

«الزكاة والدخل»: 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية

في أقل من 30 ثانية.. 5 خطوات لدفع «زكاة الفطر» عبر منصة «إحسان»

في أقل من 30 ثانية.. 5 خطوات لدفع «زكاة الفطر» عبر منصة «إحسان»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>