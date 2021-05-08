هل يجوز توكيل الغير في إخراج زكاة الفطر؟ «المصلح» يجيب (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكمتوكيل الغير في إخراج زكاة الفطر.

وقال الشيخ المصلح، إن للمؤمن أن يُوكل من يخرجها في وقتها سواء أكان الموّكل فرداً أو جهة، فمن وكّل جهة في إخراج زكاة الفطر في وقته وزمانه فقد برئت ذمته، ودفعه للمال في هذه الحال ليست دفعاً للزكاة نقدا، بل هو توكيل في أداء هذه الزكاة.

وتابع الشيخ خالد المصلح: “وقد يسر الله تعالى من سبل التوكيل في دفع الزكاة إلى جهات عديدة، فينبغي للمؤمن أن يتوخى في ذلك الجهات الموثوقة التي تعتمدها الجهات المختصة، فإن ذلك أحرى في إبراء ذمته وأبعد من أن يكون هذا المال المبذول يذهب إلى غير محله”.