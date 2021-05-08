شرطة المدينة تنقذ طفلة معلقة من عنقها بأعلى فندق مهجور

تواصل – واس:



صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن الجهات الأمنية المختصة أثناء قيامها بمهامها لاحظت طفلة معلقة من عنقها من أعلى أحد الفنادق المهجورة، وبمباشرة الحالة – بحمد الله – أُنقذت الطفلة ذات الثلاثة أعوام، ونُقلت للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالتها الصحية مستقرة.

كما استوقفت الشرطة سيدة من الجنسية المالية في العقد الرابع وجدت في سطح الفندق، أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنها والدتها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة.