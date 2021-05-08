جمعية البر في طلعة التمياط  تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

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أعلنت جمعية البر الخيرية في طلعة التمياط بمنطقة (الحدود الشمالية) عن توفر وظائف شاغرة للجنسين لحملة البكالوريوس، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1 -أخصائي اجتماعي.
2 -مدير تطوع.
3 -مدير مشاريع.
4 -مدير تنمية موارد مالية.
الشروط:
-أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
-الحصول على درجة البكالوريوس.
-التفرغ للعمل بالجمعية.
موعد وطريقة التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي عن الاكتفاء من العدد المطلوب من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي :brtalattemyat@yahoo.com، مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد.