«شرطة الشمالية» تقبض على مواطن قام بابتزاز فتاة والتشهير بها

تواصل – فريق التحرير:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب خلف الخميس ، بأنه إشارة إلى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ، لشخص يقوم بابتزاز فتاة والتشهير بها ، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة طريف ـ بفضل الله ـ من تحديد هويته والقبض عليه ، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وأضاف متحدث شرطة الشمالية، أنه جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وكان مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد وثق قيام المواطن بابتزاز الفتاة ومحاولة التشهير بها في محافظة طريف.