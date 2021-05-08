هل توجد علاقة بين قلة النوم وارتفاع ضغط الدم؟.. استشاري يجيب

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أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وقلة النوم.

وقال “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، إنقلة النوم يومياً تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم،ونصح بضرورة النوم الكافي لمريض الضغط من ٧ الى ٨ ساعات سواء في شهر رمضان أو غيره.

وينصح الخبراء بحصول البالغين على سبع إلى ثمانِ ساعات من النوم كل ليلة. فمن المعروف أن النوم لأقل من ست ساعات يضر بالصحة العامة. ومن ناحية أخرى، يزيد التوتر واضطراب النوم من احتمالية الإصابة بأمراض القلب، أو يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والبالغين.

ويُعتقد أن النوم يساعد الجسم في التحكم بالهرمونات اللازمة للحد من التوتر وتنظيم عملية التمثيل الغذائي (الأيض). وبمرور الوقت، يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى عدم استقرار الهرمونات؛ ومن ثم ظهور عوامل الخطر الأخرى المتسببة في ارتفاع ضغط الدم.