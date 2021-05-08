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«الصحة»: لا يوجد علاج محدد لفيروس كورونا وهذا هو الإجراء المتبع حال الإصابة عقب أخذ اللقاح

«الصحة»: لا يوجد علاج محدد لفيروس كورونا وهذا هو الإجراء المتبع حال الإصابة عقب أخذ اللقاح
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة الإجراء المتبع حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد، عقب تلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس.

وأكدت “الصحة” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه لا يوجد حاليًا علاج محدد لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وعند الإصابة بكوفيد 19 ، يمكن تخفيف حدة الأعراض في المنزل بعمل الآتي:

وأبانت أنه عند ارتفاع درجة الحرارة فيجب أخذ قسطا من الراحة وشرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف وتناول خافض الحرارة مثل الباراسيتامول.

ونصحت بشرب الكثير من السوائل الدافئة التي تساعد على تقليل الاحتقان بالحلق و الاهتمام بتناول الطعام الصحي والإكثار من الخضروات والفاكهة التي تعزز المناعة وتجنب الطعام الغير صحي.

وفي حال الإصابة بالسعال، يفضل تجنب الاستلقاء على الظهر واستلق على جانبك أو اجلس في وضع مستقيم.

كما أكدت الصحة أن المكملات الغذائية ليست مخصصة لعلاج أو منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن قد يكون لبعض الفيتامينات والمعادن تأثيرات على كيفية عمل نظام المناعة لمحاربة العدوى مثل فيتامين “سي” وفيتامين “د” والزنك ولكن لا يجب تناولها بدون استشارة الطبيب المعالج.

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