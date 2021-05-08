الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«حساب المواطن» إيداع الدعم غداً ..وهذه طريقة تغيير رقم الجوال بالخطوات

«حساب المواطن» إيداع الدعم غداً ..وهذه طريقة تغيير رقم الجوال بالخطوات
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة تغيير رقم الجوال في التطبيق في خطوات سهلة وبسيطة وذلك للتفاعل مع البرنامج بدون أي معوقات.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “كيف أستطيع تغيير رقمي في حساب المواطن ؟ مع العلم أني غيرته في أبشر ولكن لم يتغير بموقع حساب المواطن.. أرجو الإفادة؟

ورد البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله “حياك الله ، بإمكانك التوجه إلى الصفحة الرئيسية ، ثم (تسجيل دخول ، القائمة الرئيسية ، بيانات المستفيد ، تغيير رقم الجوال ) ، نسعد بخدمتك”.

يذكر أنه سيتم غداً بمشيئة الله إيداع الدعم المستحق للدفعة 42 لشهر مايو للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق .

 

 

 

مواد ذات صلة

هل يلزم تجديد عقد الإيجار سنوياً للحصول على الدعم؟ «حساب المواطن» يوضح

هل يلزم تجديد عقد الإيجار سنوياً للحصول على الدعم؟ «حساب المواطن» يوضح

«حساب المواطن» يحدد موعد صرف الدفعة الـ 42 من الدعم

«حساب المواطن» يحدد موعد صرف الدفعة الـ 42 من الدعم

«حساب المواطن» يوضح الإجراء المتبع حال انتهاء مدة عقد الإيجار

«حساب المواطن» يوضح الإجراء المتبع حال انتهاء مدة عقد الإيجار

بالخطوات.. «حساب المواطن» يكشف عن الإجراء المتبع إذا طرأ تغيير على بيانات المستفيد

بالخطوات.. «حساب المواطن» يكشف عن الإجراء المتبع إذا طرأ تغيير على بيانات المستفيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>