«حساب المواطن» إيداع الدعم غداً ..وهذه طريقة تغيير رقم الجوال بالخطوات

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة تغيير رقم الجوال في التطبيق في خطوات سهلة وبسيطة وذلك للتفاعل مع البرنامج بدون أي معوقات.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “كيف أستطيع تغيير رقمي في حساب المواطن ؟ مع العلم أني غيرته في أبشر ولكن لم يتغير بموقع حساب المواطن.. أرجو الإفادة؟

ورد البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله “حياك الله ، بإمكانك التوجه إلى الصفحة الرئيسية ، ثم (تسجيل دخول ، القائمة الرئيسية ، بيانات المستفيد ، تغيير رقم الجوال ) ، نسعد بخدمتك”.

يذكر أنه سيتم غداً بمشيئة الله إيداع الدعم المستحق للدفعة 42 لشهر مايو للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق .