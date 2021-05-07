الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الملك سلمان يوافق على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية بباكستان

الملك سلمان يوافق على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية بباكستان
0

تواصل – واس:

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على بناء مشروع جامع خادم الحرمين الشريفين بالجامعة الإسلامية العالمية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ويضم المشروع الذي يقع في المدينة الجامعية ( 10 – H)، مصلى للرجال يتسع لـ 4000 مصل، وآخر للنساء يتسع لـ 2000 مصلية ، إضافة إلى ساحات خارجية تتسع لـ 6000 شخص.

كما يحتوي المشروع على مكتبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتحف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقاعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للمؤتمرات، وكذلك منطقة للخدمات الإدارية ومواقف للسيارات.

مواد ذات صلة

باتفاقيتين ومذكرتي تفاهم.. المملكة وباكستان تؤكدان متانة العلاقات وتعزيز مكافحة الجريمة

باتفاقيتين ومذكرتي تفاهم.. المملكة وباكستان تؤكدان متانة العلاقات وتعزيز مكافحة الجريمة

وزير الإعلام الباكستاني: زيارة عمران خان للمملكة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

وزير الإعلام الباكستاني: زيارة عمران خان للمملكة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

بالفيديو.. طائرة طبية تغادر الرياض لنقل التوأم السيامي اليمني إلى المملكة

بالفيديو.. طائرة طبية تغادر الرياض لنقل التوأم السيامي اليمني إلى المملكة

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>