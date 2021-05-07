الملك سلمان يوافق على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية بباكستان

تواصل – واس:

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على بناء مشروع جامع خادم الحرمين الشريفين بالجامعة الإسلامية العالمية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ويضم المشروع الذي يقع في المدينة الجامعية ( 10 – H)، مصلى للرجال يتسع لـ 4000 مصل، وآخر للنساء يتسع لـ 2000 مصلية ، إضافة إلى ساحات خارجية تتسع لـ 6000 شخص.

كما يحتوي المشروع على مكتبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتحف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقاعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للمؤتمرات، وكذلك منطقة للخدمات الإدارية ومواقف للسيارات.