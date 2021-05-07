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توضيح مهم من «الطيران المدني» بشأن الوجهات التي لا يُنصح بالسفر إليها

توضيح مهم من «الطيران المدني» بشأن الوجهات التي لا يُنصح بالسفر إليها
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، إبراهيم الروساء، عن تشكيل لجان لدراسة الوضع الحالي وإعلان الوجهات التي لا ينصح بالسفر إليها خلال جائحة كورونا.

وقال إبراهيم الروساء، في تصريحات لقناة “الإخبارية” ردا على أبرز الدول التي تحذر هيئة الطيران المدني من السفر إليها: “هناك لجان معنية لتقييم حالات الدول ووجهتها وهي التي تعنى بإعلان هذه الوجهات”، مناشدًا المسافرين التأكد من اشتراطات البلد المقصود، من خلال الناقل الجوي.

وشدد متحدث الطيران المدني على ضرورة إتباع إرشادات تلك الدول لسفر آمن، مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من تلك الدول، تفاديا لأي صعوبات تواجه المسافرين.

 

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