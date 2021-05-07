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من بينها البيض.. أبرز 7 أطعمة تُسبب الحساسية

من بينها البيض.. أبرز 7 أطعمة تُسبب الحساسية
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تواصل – وكالات:

كشف موقع “إم إس إن” الإلكتروني، عن مجموعة من الأطعمة الشائعة التي تسبب الحساسية ضد الطعام، حيث ضمت الألبان والمحار والفول السوداني وغيرها.

السمسم

تسبب بعض البذور مثل السمسم والخردل، المكون الرئيسي في خردل البهارات، الحساسية الغذائية الشائعة. ووجدت دراسة في 2019 أن حساسية السمسم تؤثر على مليون طفل وبالغ في الولايات المتحدة.

الفول السوداني

الفول السوداني هو سبب رئيسي لردود الفعل التحسسية الشديدة تجاه الطعام، ويصيب حوالي 2 من كل 100 طفل كندي، ما يجعله أحد أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعاً. وأظهرت أبحاث حديثة أن ما يصل إلى 20% من المصابين بحساسية الفول السوداني، يتخلصون منها في النهاية.

المحار

تعد حساسية المحار واحدة من أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعا لدى البالغين وتظهر عادةً لأول مرة عند البلوغ. ضمن عائلة المحار، تسبب مجموعة القشريات الغمبري، والكركند، وسرطان البحر، أكبر عدد من ردود الفعل التحسسية.

السمك

رغم أنهما من المأكولات البحرية، إلا أن الأسماك والمحار ليسا متماثلين، إذ تظهر الحساسية مع الأسماك ذات الزعانف مثل التونة، أو سمك الهلبوت، أو السلمون. ويمكن للمصابين بحساسية السمك، تناول المحار والعكس صحيح.

المكسرات

تشمل المكسرات اللوز، والجوز البرازيلي، والكاجو، والبندق، والصنوبر، والجوز وغيرها، وحسب الإحصائيات فإن حوالي 25 إلى 40% من الذين يعانون حساسية من الفول السوداني يتفاعلون أيضاً مع نوع واحد من المكسرات على الأقل.

البيض

الإصابة بطفح جلدي أو ألم في المعدة بعد تناول عجة، يؤشر على حساسية البيض، التي تتطورعندما يصبح الجهاز المناعي حساسا ويبالغ في رد الفعل على البروتينات في بياض أو صفار البيض.

الحليب والألبان

البروتينات في الحليب، مثل لاكتالبومين، والكازين، ومصل اللبن، مسببات شائعة للحساسية، التي تظهر عادة في السنة الأولى من العمر، وتؤثر على ما يصل إلى 7% من الأطفال، وحسب الإحصائيات فإن حوالي 80% من الأطفال الذين يعانون من الحساسية يتخلصون منها بحلول عامهم الـ 16.

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