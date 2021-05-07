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نبأ سار.. إلزام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك «9200» إلى الرقم المجاني 800

نبأ سار.. إلزام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك «9200» إلى الرقم المجاني 800
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، أنها بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستلزم المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ”9200″ إلى الرقم المجاني (800).

وأوضحت وزارة التجارة أنها بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ألزمت وكلاء السيارات كمرحلة أولى بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك، وستكون المرحلة الثانية بقية الأنشطة التجارية.

يأتي ذلك حرصا من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك.

وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى من مبادرة وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصا المتعلقة باستقبال الشكاوى أو خدمات مابعد البيع، على أن تشمل المرحلة الثانية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا بقية الأنشطة التجارية.

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