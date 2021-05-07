الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نصائح مهمة من «هيئة المواصفات» لاختيار المنتجات ذات الجودة العالية

نصائح مهمة من «هيئة المواصفات» لاختيار المنتجات ذات الجودة العالية
0

تواصل – فريق التحرير:

قدمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، نصائح مهمة للمستهلكين بشأن طرق التمييز بين المنتج الجيد والسيئ.

ونشرت فيديو توعوي على حسابها الرسمي على “تويتر” أوضحت خلاله بعض العلامات التي تساعد على اختيار المنتجات ذات الجودة الأفضل قبل عملية الشراء من المتاجر والتطبيقات الإلكترونية.

وشددت الهيئة على ضرورة التأكد من وجود علامة الجودة، والتي يمكن التحقق منها من خلال تطبيق “تأكد”، لافتة إلى ضرورة شراء المنتج من متجر موثوق، وقراءة البيانات الإيضاحية الموجودة على المنتج والمكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية.

مواد ذات صلة

لتقليل التلوث البيئي.. «هيئة المواصفات» تسمح باستيراد السيارات الكهربائية للسوق المحلي

لتقليل التلوث البيئي.. «هيئة المواصفات» تسمح باستيراد السيارات الكهربائية للسوق المحلي

«المواصفات» تُحذِر من استخدام «قلاية كهربائية» متداولة بالسوق.. لهذه الأسباب

«المواصفات» تُحذِر من استخدام «قلاية كهربائية» متداولة بالسوق.. لهذه الأسباب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة