وفاة الشيخ «محمد بن عبدالرحمن الحذيفي» شقيق إمام المسجد النبوي

تواصل – فريق التحرير:

توفي، اليوم الجمعة، الشيخ محمد بن عبدالرحمن الحذيفي، القاضي بمحكمة الاستئناف بديوان المظالم سابقًا.

والشيخ محمد بن عبدالرحمن، هو شقيق إمام المسجد النبوي الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي.

ونعى عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، الشيخ محمد الحذيفي، حيث قال الصحفي محمد الحذيفي: “إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله على قضاءه وقدره، انتقل إلى رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ محمد بن عبدالرحمن الحذيفي، نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وأن يجعل قبره روضةً من رياض الجنة”.