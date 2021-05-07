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مقطع مروع.. انقلاب مركبة عدة مرات على طريق عام ونجاة قائدها

مقطع مروع.. انقلاب مركبة عدة مرات على طريق عام ونجاة قائدها
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون مقطع فيديو صادم لحادث سيارة مروع، فقد قائدها السيطرة عليها بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب في انقلابها عدة مرات وسط الطريق العام.

ووثق المقطع المتداول حادث مريع لسيارة من نوع نيسان 350Z يظهر فيه أن السائق قد فقد السيطرة على المركبة بسبب سيره بسرعة عالية، ولكن المثير للدهشة هو نجاة السائق وعدم إصابته.

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع الواقعة، محذرين من خطورة السرعة الزائدة والقيادة بتهور بما يعرض حياة الجميع للخطر.

ولم يتسن لـ”تواصل” التأكد من موقع الحادث سواء داخل المملكة أو خارجها وزمن حدوثه.

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