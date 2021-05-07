المملكة تحظر استيراد الدواجن من 11 مصنعاً في البرازيل

وحددت القائمة الجديدة أيضا المصانع المسموح لها بالتصدير إلى المملكة، فيما أكدت الحكومة البرازيلية أنها بدأت بالفعل محادثات مع السعودية فيما يتعلق بالحظر.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إن الواردات من سبعة مصانع لجيه.بي.إس من المقرر وقفها اعتبارا من 23 مايو.

وقالت الحكومة البرازيلية إنها بدأت محادثات مع المملكة فيما يتعلق بالحظر، مضيفة أنها علمت بشأن تعليق الاستيراد بعد نشر قائمة جديدة بالمصانع البرازيلية المسموح لها بالتصدير إلى المملكة.

وقالت البرازيل إن القائمة الجديدة التي تستبعد المصانع الأحد عشر أصدرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة يوم الخميس.

وتسعى دول عربية تستورد منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى تقليص وارداتها في وقت تدعم الإنتاج المحلي من اللحوم.