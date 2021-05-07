«مركز الفلك الدولي» يكشف عن الموعد والمكان المتوقع لسقوط حطام الصاروخ الصيني

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أصدر مركز الفلك الدولي، اليوم الجمعة، تحديثاً جديداً بشأن المكان والموعد المتوقع لسقوط حطام الصاروخ الفضائي الصيني.

وقال المركز أن الحطام يُتوقع أن يسقط بعد غد الأحد، عند الساعة 23:13 بتوقيت جرينتش بهامش خطأ زائد/ ناقص 9 ساعات، وذلك بحسب توقعات وزارة الدفاع الأمريكية.

كما نشر المركز عبر حسابه بتويتر، الخارطة التي تبيّن مكان سقوط الحطام، وبها عدة خطوط تبين أماكن احتمال السقوط ضمن هامش الخطأ.

ومن بين الأماكن المتوقع سقوط الحطام فيها بحسب الخارطة، تركيا وسوريا والعراق وإيران.