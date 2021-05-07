دراسة تكشف عن مشروب يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة جديدة أن تناول كوب واحد فقط من الخضار النيئ يوميًا، مثل السبانخ أو الكرنب، يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

ووجد باحثون في عينة أكثر من 50,000 شخص، كان من يتناولون الخضراوات الغنية بالنترات، أنهم يتمتعون بضغط دم منخفض وأقل عرضة بنسبة 26% لخطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب ما نشرته “ديلي ميل” Daily Mail البريطانية.

وحدد الباحثون كوبا واحدا فقط من الخضراوات كمقياس “معتدل”، يجب أن يكون هدفًا قابلاً للتحقيق حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا يحبون تناولها.

من جانبها، قالت الباحثة الرئيسية دكتور كاثرين بوندونو : “لا توجد حاجة إلى تناول مكملات لزيادة مستويات النترات في الجسم لأن الدراسة أظهرت أن كوبًا واحدًا من الخضار الورقية الخضراء يوميًا يكفي لجني الفوائد لأمراض القلب”.

وأوضحت قائلة: “لم نشهد المزيد من الفوائد لدى من قاموا بتناول كميات أكبر من الخضراوات الغنية بالنترات”.

وأشار الباحثون إلى أنه بالنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة في تناول الخضراوات لأنهم لا يحبون مذاقها، أن يتناولها مع العصائر، مثل كوب من السبانخ في عصير الموز أو التوت، بشرط عدم عصر الخضراوات كي لا تفقد الألياف.