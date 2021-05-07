وفاة الشيخ عبد الله العجلان رئيس محاكم القصيم سابقاَ

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توفى الشيخ العلامة عبدالرحمن بن عبدالله العجلان رئيس محاكم القصيم سابقاً، والذي أمضى في الحرم المكي أكثر من 35 سنة في إلقاء الدروس، وسيصلى عليه اليوم في الحرم المكي عقب صلاة الجمعة.

وفيما يلي أهم المحطات في مسيرة حياته التي كرس معظمها إما في تلقي العلم أو إلقاء الدروس:

تلقى تعليمه في الكتاتيب ببلدته عيون الجواء، وفي عام 1368 هـ التحق بالمدرسة الفيصلية في بريدة في منطقة القصيم وتخرج منها عام 1371 هـ ، وفي عام 1374 هـ التحق بمعهد بريدة العلمي، وفي عام 1379 هـ التحق بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وفي عام 1386 هـ التحق بالمعهد العالي للقضاء عند أول افتتاحه.

الأعمال التي أسندت إليه:

في عام 1372هـ عند تخرجه بالمدرسة الفيصلية عين مدرساً في مدرسة ثرمداء الابتدائية التي أمر بافتتاحها الأمير سعود بن عبد العزيز ولي العهد قبل دراسته بالمعهد العلمي ببريدة.

وفي عام 1381هـ اختير مدرساً في معهد المدينة العلمي قبل تخرجه من كلية الشريعة بالرياض بسنتين، وفي هذه الأثناء كلّف بالتدريس بالمسجد النبوي شرفه الله.

وفي عام 1386هـ كلّف بالتدريس بكلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

وفي عام 1387هـ عين مفتشاً في المعاهد العلمية ويشارك في اختبار التربية العملية لطلاب السنة النهائية في كلية الشريعة.

وفي عام 1389هـ كلّف من قبل سماحة رئيس القضاة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله بافتتاح أول محكمة سعودية في الإمارات المتصالحة (الإمارات العربية المتحدة) في إمارة الفجيرة.

وفي عام 1393هـ كلّف بأمر جلالة الملك فيصل رحمه الله بافتتاح محكمة عجمان وتعيينه قاضياً فيها إلى عام 1405هـ، حيث رغب في النقل إلى مكة المكرمة فعين قاضياً في المحكمة الكبرى بمكة المكرمة واستمر فيها مع التكليف بالتدريس في المسجد الحرام حتى عام 1410هـ، حيث صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بتعيينه رئيساً لمحاكم منطقة القصيم واستمر فيها حتى عام 1420هـ، حيث طلب الإحالة إلى التقاعد المبكر لمواصلة التدريس في المسجد الحرام فتم له ذلك ولا يزال يدرس في المسجد الحرام.

ثم درَّس في جامعة أم القرى بكلية الشريعة قسم القضاء.

ثم درَّس بالقسم العالي بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة ولا زال على ذلك.

وفي أثناء الدراسة في الكلية عين مدرساً في الحرس الملكي عام 1380هـ بالرياض.

وفي عام 1386هـ كلف بالتدريس في معهد الخدمة الاجتماعية بالرياض.

وله مشاركات في الندوات العلمية والمحاضرات في المساجد والإذاعة والنوادي في مقر عمله في مكة وجدة والرياض والقصيم والإمارات العربية المتحدة.