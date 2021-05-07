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أول تعليق من وزارة الدفاع الأمريكية بشأن الصاروخ الفضائي الصيني

أول تعليق من وزارة الدفاع الأمريكية بشأن الصاروخ الفضائي الصيني
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تواصل – وكالات:

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أنّ “البنتاجون” لا يعتزم تدمير صاروخ فضائي صيني يتوقّع أن يدخل خلال اليومين المقبلين الغلاف الجوي للأرض وأن يسقط في مكان قد يكون مأهولاً بالسكّان.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي ردّاً على سؤال عن الموعد المتوقّع لسقوط الصاروخ إنّه “وفقا لآخر التقديرات التي رأيتها، فمن المتوقّع حصول ذلك في الثامن أو التاسع من مايو”، وأضاف “في الوقت الراهن، ليست لدينا خطط لتدمير الصاروخ”.

وتابع: “نأمل أن يسقط في مكان لا يؤذي فيه أحداً، في المحيط أو في مكان ما من هذا القبيل، وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”.

وأطلقت الصين الأسبوع الماضي أول المكوّنات الثلاثة لمحطتها الفضائية (سي إس إس) بواسطة صاروخ “المسيرة الطويلة 5 بي” (لونغ مارش 5 بي)، ومن المتوقّع أن يسقط جسم هذا الصاروخ خلال الأيام القليلة المقبلة في مكان لا أحد يعرف أين سيكون.

وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة، بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجياً، ما يجعل من شبه المستحيل توقّع النقطة التي سيدخل منها إلى الغلاف الجوي وبالتالي المكان الذي سيسقط فيه.

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