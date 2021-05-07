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الشيخ «الخثلان» يوضح أفضل الأوقات لاستجابة الدعاء (فيديو)

الشيخ «الخثلان» يوضح أفضل الأوقات لاستجابة الدعاء (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح  الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أفضل الأوقات المرجوة لاستجابة الدعاء.

وقال الشيخ الخثلان: “ إن أفضل أوقات الدعاء يوم الجمعة، وهي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة بعد صلاة العصر، وأيضا من صعود الخطيب للمنبر إلى أن تقضى الصلاة”، ولفت أن الساعة لا تعني 60 دقيقة وإنما هي لحظات.

وتابع الشيخ سعد الخثلان: “كذلك أيضاً هناك ساعة إجابة في الليل، وتحديداً في آخر الليل قبل أذان الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : “إن في الليل ساعة لا يوافقها مسلم يسأل خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة” رواه مسلم.

وأضاف أن الدعاء أثناء السجود يكون حرياً بالاستجابة حيث يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء، كذلك الصائم عند فطره، والدعاء مستجاب أيضًا بين الأذان والإقامة فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» رواه أبو داود.

 

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