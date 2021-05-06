شركات وطنية تستحوذ على 99.4 % من قطاع المقاولات بالمملكة

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كشفت إحصائية عن ارتفاع إجمالي عدد المنشآت العاملة في المقاولات بمختلف قطاعاته بنهاية عام 2020 نحو 175.4 ألف منشأة .

وبلغت نسبة الشركات السعودية العاملة في أنشطة المقاولات 99.4%، بينما بلغت نسبة المنشآت الأجنبية العاملة في المملكة 0.5%، وفقاً لـ”عكاظ”،

وبلغ عدد المنشآت المختلطة 0.01%، ووصل عدد المنشآت الكبرى في المجال 1.145 منشأة من أصل 175.4 ألف منشأة.

كما وصل عدد المنشآت المتوسطة في القطاع 5.235 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت الصغيرة 45.7 ألف منشأة ليصل عدد المنشآت متناهية الصغر نحو 123.3 منشأة لتمثل نحو 60% من إجمالي منشآت أنشطة المقاولات، جاء ذلك بحسب ما أوردت الهيئة السعودية للمقاولين في موقعها.