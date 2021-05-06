الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

البحرين تقرر إلغاء «فحص كورونا» على مواطني دول الخليج المطعمين

البحرين تقرر إلغاء «فحص كورونا» على مواطني دول الخليج المطعمين
0

تواصل – وكالات:

أعلنت البحرين أنه تقرر إلغاء فحص فيروس كورونا (PCR) عند الوصول للمتطعمين والمتعافين من دول الخليج، وذلك بدءاً من أول أيام عيد الفطر.

وأوضحت أنه يشترط لذلك إبراز الشعار الأخضر للمتطعمين والمتعافين في التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم لفيروس كورونا أو شهادات التطعيم والتعافي الصادرة من وزارات الصحة بدول الخليج دون الحاجة لتطبيق الحجر الصحي الاحترازي ولا يسري قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6 – 17سنة وغير المتطعمين وغير المتعافين.

وفيما يخص جميع المتطعمين القادمين إلى البحرين غير المشمولين أعلاه فقد تقرر قبول شهادات التطعيم المعتمدة في دولهم على أن تحمل رمز (QR code) وتزويدهم ببطاقة تثبت قبول الشهادة بعد التحقق منها مع استمرار إجراء فحص (PCR) عند الوصول وفحص اليوم الخامس والعاشر حسب المعلن عنه مسبقا والعزل الذاتي لحين الحصول على نتيجة الفحص الذي أجري وقت الوصول.

مواد ذات صلة

«توكلنا» يكشف شرطاً ضرورياً لتسجيل الزائرين في التطبيق

«توكلنا» يكشف شرطاً ضرورياً لتسجيل الزائرين في التطبيق

لمن لا تظهر عليه أعراض كورونا ويرغب بالفحص.. إليك الحل

لمن لا تظهر عليه أعراض كورونا ويرغب بالفحص.. إليك الحل

«البحرين» تعلن إحباط عمليتين إرهابيتين وتضبط عدد من المتهمين

«البحرين» تعلن إحباط عمليتين إرهابيتين وتضبط عدد من المتهمين

إجراءات عاجلة من البحرين للسيطرة على انتشار فيروس كورونا

إجراءات عاجلة من البحرين للسيطرة على انتشار فيروس كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة