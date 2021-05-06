الأولى من نوعها..نظارة شمسية ذكية بسماعات مدمجة وعدسات يمكن تغيير لونها بالهاتف

تواصل – وكالات :

ابتكرت شركة أمريكية أول نظارة شمسية ذكية في العالم مزودة بعدسات كهروكرومية يمكن التحكم فيها بتطبيق هاتفي.

ويمكن لنظارة Dusk التحكم في لون العدسة بالهاتف الذكي، ودرجة اللون، وتتميز هذه النظارات بنظام صوتي مفتوح الأذن.

وتحتوي أيضاً على مساحة لـ AirTag من أبل في علبة الشحن، للعثور عليها عند فقدانها، كما تحتوي على أدوات تحكم باللمس على الجانب الأيسر من الإطار التبديل بين ثلاثة مستويات مختلفة من الظل القابل للتغيير، ويمكن ضبط النظارة للتحول تلقائيًا وفقا لمستويات الإضاءة المحيطة.

ويوفر نظام الصوت المفتوح صوتاً واضحاً، مع منع سماع الموسيقى أو المحادثات الشخصية. ويسمح ميكروفون مدمج بالإطار بالوصول إلى مساعد جوجل أو سيري.

ورغم كل هذه التقنيات تمنح النظارات مظهراً متميزاً، وتحجب عدساتها 100% من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.