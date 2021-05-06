في 4 خطوات.. «المرور» يوضح طريقة إلغاء مستخدم مركبة عبر «أبشر»

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة إلغاء مستخدم المركبة إلكترونياً عبر منصة «أبشر».

جاء ذلك رداً على استفسار من أحد المغردين بهذا الشأن، حيث أشارت إلى أن طريقة الإلغاء تتم عبر 4 خطوات كالتالي:

1 – الدخول لحساب المستخدم في منصة «أبشر».

2 – اختيار التفاويض.

3 – اختيار تفاويض المركبات .

4 – اختيار إلغاء مستخدم المركبة.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت سابقًا عن 5 خطوات لتفويض المركبة عبر منصة أبشر، وذلك بالدخول لحساب «أبشر»، ومن ثم اختيار أيقونة التفاويض ومنها إلى تفاويض المركبات واختيار إضافة مستخدم لمركبة، ثم إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة).