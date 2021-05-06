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10 علامات تشير لانخفاض مستوى الأكسجين للمصاب بـ«كورونا»

10 علامات تشير لانخفاض مستوى الأكسجين للمصاب بـ«كورونا»
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تواصل – وكالات:

يشير مستوى الأكسجين في الدم إلى أن جميع الخلايا تحصل على كمية كافية من الأكسجين ولا يوجد نقص، ويوضح مستوى SpO2 مدى ملاءمة إمداد الأكسجين من الرئتين إلى كرات الدم الحمراء ومدى جودة حصول أجزاء الجسم على الأكسجين، لذلك فإن انخفاض كمية الأكسجين يعتبر أمرًا مقلقًا، خاصة لمرضى فيروس كورونا.

وبحسب ما أورده موقع “أونلي ماي هيلث” onlymyhealth، المعني بالشؤون الصحية، فإن النطاق الطبيعي لمستوى الأكسجين في الدم هو 75-100 ملم زئبق، أما النطاق المنخفض فيكون أقل من 70 ملم زئبق.

أما إذا انخفض مستوى الأكسجين فى الدم إلى أقل من 60%، فهذا يؤشر لأمر بالغ الأهمية، فقد يعني ذلك نقص تأكسد الدم حيث لا تحصل الخلايا والأنسجة وأعضاء الجسم على الكمية المطلوبة من الأكسجين، وفي مثل هذه الحالة يحتاج الشخص إلى استشارة الطبيب فورًا للحصول على علاج مناسب يمكنه إنعاش مستوى الأكسجين في الدم.

وعن العلامات أو الأعراض التي تشير لانخفاض مستويات الأكسجين في الدم، فهي كما يلي:

1- صداع الرأس

2- الدوخة

3- سرعة التنفس

4- ضيق التنفس

5- الأرق

6- وخز في الصدر

7- ارتفاع ضغط الدم أو تذبذب ضغط الدم وعدم استقراره

8- ضربات القلب السريعة

9- الشعور باضطرابات بصرية

10- الارتباك وفقدان التركيز

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