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6.7 مليار ريال حجم السيولة.. مؤشر سوق الأسهم يُغلق قرب مستوى 10200 نقطة

6.7 مليار ريال حجم السيولة.. مؤشر سوق الأسهم يُغلق قرب مستوى 10200 نقطة
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تواصل – فريق التحرير:

أنهى سوق الأسهم، جلسة اليوم الخميس، على تراجع بأكثر من 0.2 في المائة، بعدما استطاع السوق تقليص الخسائر التي وصلت إلى 0.8 في المائة خلال منتصف الجلسة.

وتراجع المؤشر العام 24 نقطة ليغلق عند مستوى 10228 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 6.73 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 245.6 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 322 ألف صفقة.

وجاءت أسهم مصرف الراجحي وسبكيم على قائمة الأكثر دعما على حركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 0.4 و3.85 في المائة، كذلك سجلت أسهم جرير والبنك السعودي الفرنسي وكذلك سابك مكاسب طفيفة تراوحت ما بين 0.9 و0.3 في المائة.

فيما تراجعت أسهم “اس تي سي” بأعلى وتيرة في نحو شهر ونصف بعد هبوطها 1.8 في المائة، ليسجل السهم أدنى إغلاق منذ منتصف إبريل عند 120.8 ريالا للسهم.

وتراجعت أسهم “أسواق عبد الله العثيم” بنحو 3 في المائة، حيث أعلنت الشركة عن انخفاض أرباحها بالربع الأول من العام الجاري بنحو 42 في المائة لتبلغ 57.7 مليون ريال، حيث عبرت الشركة الفترة المماثلة شهد نموا غير عاديا نتيجة الاقبال الكبير على شراء المواد الغذائية والتموينية تحسباً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا حينها.

في المقابل، صعدت أسهم 57 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم شركة سبكيم بمكاسب 3.85 في المائة، ثم وحدات الجزيرة ريت 3.8 في المائة، كذلك ارتفعت كيان السعودية 3.1 في المائة ونحو 2.4 في المائة لأسهم التصنيع.

قابل ذلك تراجع أسهم 133 شركة تصدرها أسهم سايكو بنحو 6.7 في المائة، بعد تحقيق الشركة نمو في خسائرها قبل الزكاة بنحو 51 في المائة لتصل إلى 15.2 مليون ريال في الربع الأول.

أيضا تراجعت أسهم تبوك الزراعية 5.3 في المائة، كذلك تراجعت أسهم طيبة للاستثمار 3.4 في المائة وهي أكبر انخفاض في جلسة واحدة منذ عام.

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