بالانفوجراف.. «الضمان الصحي» يوضح أبرز المنافع من تأمين سفر المواطنين للخارج

تواصل – فريق التحرير:
أوضح مجلس الضمان الصحي أبرز المنافع من تأمين سفر المواطنين خارج المملكة لتغطية مخاطر فيروس (كوفيد -19).
ويهدف تأمين السفر لتوفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية للحالات المصابة بفيروس (كوفيد- 19 ) أثناء فترة السفر إلى الدول الأخرى.
أبرز المنافع
– تغطية مخاطر السفر وما يدخل في نطاقها من إجراءات الحجر الصحي.
– التغطية التأمينية : لعلاج الحالات المصابة أثناء التواجد خارج المملكة.
– مدة تغطية الوثيقة هي 30 يومًا من تاريخ السفر.
– تغطية الحالات الطبية المهددة اللحياة في مختلف دول العالم.
– إلغاء أو اختصار مدة الرحلات لحامل الوثيقة المصاب بكورونا.
– الإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.
وأوضح “الضمان الصحي” أن الحد الأقصى لتغطية المصاريف الطبية الطارئة للتأمين هو 650 ألف ريال.