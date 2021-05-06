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بالانفوجراف.. «الضمان الصحي» يوضح أبرز المنافع من تأمين سفر المواطنين للخارج

بالانفوجراف.. «الضمان الصحي» يوضح أبرز المنافع من تأمين سفر المواطنين للخارج
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح مجلس الضمان الصحي أبرز المنافع من تأمين سفر المواطنين خارج المملكة لتغطية مخاطر فيروس (كوفيد -19).

ويهدف تأمين السفر لتوفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية للحالات المصابة بفيروس (كوفيد- 19 ) أثناء فترة السفر إلى الدول الأخرى.

أبرز المنافع

– تغطية مخاطر السفر وما يدخل في نطاقها من إجراءات الحجر الصحي.

– التغطية التأمينية : لعلاج الحالات المصابة أثناء التواجد خارج المملكة.

– مدة تغطية الوثيقة هي 30 يومًا من تاريخ السفر.

– تغطية الحالات الطبية المهددة اللحياة في مختلف دول العالم.

– إلغاء أو اختصار مدة الرحلات لحامل الوثيقة المصاب بكورونا.

– الإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.

وأوضح “الضمان الصحي” أن الحد الأقصى لتغطية المصاريف الطبية الطارئة للتأمين هو 650 ألف ريال.

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