مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 30 وظيفة للعمل في الرياض وجدة والمدينة المنورة، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه:
الوظــائف:
* وظـــائف الريــاض:
– مساعد مندوب مشتريات.
– استشاري مساعد أمراض الدم / الأورام.
– متابع ثالث.
– ميكانيكي عام ثاني الهندسة الميكانيكية.
– أخصائي مختبر.
– طبيب متخصص.
– ممرض أول تمريض عيادة طب الأسنان.
– أخصائي تصويرالاشعة الصوتي.
* وظـــائف جدة:
– استشاري مساعد التخدير.
– استشاري مساعد، أمراض الدم / الأورام.
– استشاري مساعد، طب الأورام.
– أخصائي قياس سمع.
– استشاري تخدير.
– رئيس تمريض.
– ممرض أول (4 وظــائف).
– ممرض ثالث (4 وظـائف).
* وظـــائف المدينة المنورة:
– مساعد اداري أول.
– مدير / أخصائي مختبرتخطيط القلب.
– مدير قسم تخطيط الأدوية.
– أختصاصي، التصوير بالرنين المغناطيسي (وظيفتان).
– مساعد أول طب العيون.
– كبير أخصائيي التصوير الاشعاعي.
– أخصائي التصوير الاشعاعي.
– أخصائي تصوير الاشعة الصوتي.
التقديم:
من خلال الرابط التالي:
( اضغط هنــا ).