الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

 أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 30 وظيفة للعمل في الرياض وجدة والمدينة المنورة، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه:

الوظــائف:

* وظـــائف الريــاض:

– مساعد مندوب مشتريات.

– استشاري مساعد أمراض الدم / الأورام.

– متابع ثالث.

– ميكانيكي عام ثاني الهندسة الميكانيكية.

– أخصائي مختبر.

– طبيب متخصص.

– ممرض أول تمريض عيادة طب الأسنان.

– أخصائي تصويرالاشعة الصوتي.

* وظـــائف جدة:

– استشاري مساعد التخدير.

– استشاري مساعد، أمراض الدم / الأورام.

– استشاري مساعد، طب الأورام.

– أخصائي قياس سمع.

– استشاري تخدير.

– رئيس تمريض.

– ممرض أول (4 وظــائف).

– ممرض ثالث (4 وظـائف).

* وظـــائف المدينة المنورة:

– مساعد اداري أول.

– مدير / أخصائي مختبرتخطيط القلب.

– مدير قسم تخطيط الأدوية.

– أختصاصي، التصوير بالرنين المغناطيسي (وظيفتان).

– مساعد أول طب العيون.

– كبير أخصائيي التصوير الاشعاعي.

– أخصائي التصوير الاشعاعي.

– أخصائي تصوير الاشعة الصوتي.

التقديم:

من خلال الرابط التالي:

اضغط هنــا ).

مواد ذات صلة

للمواطنين فقط.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

للمواطنين فقط.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

«معادن» تعلن توفر فرص وظيفية شاغرة.. رابط التقديم

«معادن» تعلن توفر فرص وظيفية شاغرة.. رابط التقديم

وظائف شاغرة وفرص تدريبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف شاغرة وفرص تدريبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>