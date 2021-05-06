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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تنويه مهم من منصة إحسان بشأن فواتير خدمة «فُرجت»

تنويه مهم من منصة إحسان بشأن فواتير خدمة «فُرجت»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة “إحسان” الوطنية للعمل الخيري، أنها تقدم خدمة “فًرجت” كأحد مجالات التبرع المتاحة للجميع، مشيرة إلى أن دورها يقتصر على عرض الحالات التي يتم تسجيلها في الخدمة المقدمة من وزارة الداخلية.

وذكرت أن وزارة العدل تقوم بإصدار رقم فاتورة السداد لها، بعد التأكد من إعسار أصحاب الحالات، مؤكدة أنه لا يمكن إضافة أي فاتورة أو إزالتها أو التعديل عليها نهائياً.

ولفتت “إحسان”، على حسابها الرسمي على “تويتر”، أنها تقوم بعرض الخدمة كما هي في نظام أبشر، وفقا لخوارزمية محكمة للاستحقاق والأولويات، ومعتمدة من وزارة الداخلية.

 

 

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