توجيه عاجل من أمير القصيم بشأن حالة المواطنة «أم فرحان»

تواصل – فريق التحرير:

وجه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمس الأربعاء، الجهات المعنية بتوفير سكن بشكل عاجل ومعالجة وضع المواطنة “أم فرحان” بعد أن تم تداول مقطع يوثق شكواها وحاجتها لمسكن.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل على الجهات ذات العلاقة بالوقوف بشكل عاجل على الحالة ودراستها واتخاذ ما يلزم تجاهها، حرصاً منه على إنفاذ توجيهات القيادة بإيجاد حياة كريمة واستقرار للمواطنين والمواطنات.

وجاء توجيه الأمير فيصل بن مشعل، بعد تداول، مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مشاهد لحالة المواطنة “أم فرحان” وعدم وجود مسكن لها.