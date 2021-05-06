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في جميع القطاعات.. تطبيق تجربة «المتسوق الخفي» لتقييم مستوى الأداء

في جميع القطاعات.. تطبيق تجربة «المتسوق الخفي» لتقييم مستوى الأداء
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية (أداء) عن تنفيذ زيارات ضمن مبادرة “تجربة المستفيد الخفي” لتقييم مستوى الامتثال وتجربة المستفيد خلال تلقيه الخدمات الحكومية سواء عبر مراكز الخدمة أو الاتصال أو القنوات الإلكترونية الاخرى، وذلك من خلال الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المبادرة في جميع القطاعات الخدمية بمختلف المناطق بما فيها القرى والهجر في إطار عمل المركز على التقييم الفعلي لأداء الأجهزة الخدمية، ودعم الأجهزة العامة في تنفيذ خططها الإستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة، وتحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، وفقا لـ”المدينة”.

هذا ويعتزم المركز تنفيذ مشروع آخر لقياس تجربة المستفيدين باستخدام أدوات القياس المعتمدة والتي تشمل الاستبيانات الهاتفية والميدانية، وطرح المركز المشروع في منافسة عامة لاستقطاب بيوت الخبرة والشركات المتخصصة للبدء في التنفيذ.

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