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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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المصلح: صلاة التطوع ليست في الفضل على حد سواء (فيديو)

المصلح: صلاة التطوع ليست في الفضل على حد سواء (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أن صلاة التطوع ليست في الفضل على حد سواء.

وقال الشيخ المصلح: “إن فضل التطوع في النافلة على مراتب ودرجات فيما يتعلق بالفضل، وعلى سبيل المثال في راتبة الفجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها وما عليها”.
وهذا يدل على أن لها ميزة ليس لغيرها من الرواتب، ولذلك إدراك الفضل يتم بالرجوع إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى وجه العموم الرواتب أفضل من غيرها من السنن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدامها وما أدامه النبي صلى أفضل مما فعله وتركه.

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