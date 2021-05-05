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مستجدات «بائعة الخضار» في الدمام.. إجراء جديد من الضمان الاجتماعي

مستجدات «بائعة الخضار» في الدمام.. إجراء جديد من الضمان الاجتماعي
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها وجهت فرقها بالمنطقة الشرقية بدراسة حالة بائعة الخضار خزنة زيد المعروفة بـ “أم زياد”، التي ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

وقام فريق الضمان الاجتماعي بالمنطقة بزيارتها والوقوف على حالتها في منزلها لبحث إمكانية إدراجها ضمن استحقاق الضمان الاجتماعي، وفقا لـ”العربية”.

وأشارت الوزارة إلى أنه للحالات المشابهة لحالة خزنة زيد “أم زياد” التي ترغب بالتمكين عبر مشروعها الاقتصادي فيتم توجيه المستفيدين والمرشحين للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي من خلال محافظ الاستثمار الاجتماعي لدى الجمعيات الممولة من بنك التنمية الاجتماعية، بحيث يتم تقديم الدعم للمستفيدين بالمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وتقديم الاستشارات من قبل المختصين انتهاءً بتقديم التمويل والمساعدة في الحصول على مشاريعهم الخاصة.

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