ابتكار تقنية جديدة لإطالة عمر البطارية.. تعرّف عليها

تواصل – وكالات:

كشف تقرير تقني نُشر مؤخراً عن تطوير تقنية لتحسين عمر بطارية الهواتف الذكية بشكل كبير.

واكتشف باحث بالمعهد الياباني المتقدم للعلوم والتكنولوجيا مادة تساعد البطاريات على إبطاء عملية التحلل، مع الاحتفاظ بـ 95% من سعتها الأصلية على مدى خمس سنوات أو أكثر.

وفى حال تطبيق هذه التقنية فإن الهاتف سيكون قابلاً للاستخدام لفترة أطول بكثير من ذي قبل.

وتسمى المادة الجديدة Bis-imino ويقال إنها تساعد البطاريات في الأجهزة الذكية في الحفاظ على 95% من سعتها حتى بعد 1700 دورة للبطارية.

ومن المتوقع أن تجعل تقنية البطاريات الجديدة الهواتف الذكية أكثر موثوقية على المدى الطويل، مما يجعلها أيضًا أكثر استدامة.

ويبدو أن التكنولوجيا الجديدة ستفيد أيضًا الشركات المصنعة، والتي من المتوقع أن تبدأ في دخول أسواق جديدة للأجهزة الذكية.