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تدشين مبادرة «هديتكم» لإسعاد الأسر المتعففة بمكة

تدشين مبادرة «هديتكم» لإسعاد الأسر المتعففة بمكة
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تواصل – فريق التحرير:

دشن وكيل إمارة منطقة المكرمة د. مشبب القحطاني، برعاية أمير منطقة مكة خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، مبادرة “هديتكم” لإسعاد الأسر المتعففة بمكة المكرمة للعام الثاني على التوالي، تم ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية هدية م. أسامة الزامل.

وتقدم مبادرة “هديتكم” بطاقات ممغنطة ليتمكن المستفيدون من شراء هدية عيد الفطر وتشمل:
• الأيتام
• شهداء الواجب
• الأشخاص ذوي الإعاقة
• ذوي الدخل المحدود
• كبار السن

من جهته شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية م. أسامة الزامل أمير منطقة مكة خالد الفيصل لرعايته هذه المبادرة، مؤكدًا أن دعم سموه لهذه المبادرة في عامها الثاني ماهو إلا تتويج لما تقدمه الجمعية من خدمات إنسانية لضيوف الرحمن والأسر المحتاجة بمكة.

 

 

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