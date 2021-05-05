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وصول التوأم السيامي اليمني «يوسف وياسين» إلى الرياض

وصول التوأم السيامي اليمني «يوسف وياسين» إلى الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،⁩ وصل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين إلى مقر الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني لإجراء الفحوصات الطبية، ودراسة حالتهما للنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

ونشرت وزارة الحرس الوطني مجموعة من الصور وثقت من خلالها وصول التوأم السيامي اليمني إلى الرياض.

وفي وقت سابق، أوضح المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة أن هذه “اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني الشقيق هي امتداد لمواقفه الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين من أبناء المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع”.

وأشار إلى أن الملك سلمان وجّه بالاهتمام بالتوأم وبتقديم الرعاية الصحية لهما وبسرعة نقلهما، مبيناً أن هذه المبادرة هي “استمرار لما تقدمه هذه البلاد الطاهرة، مملكة العطاء والإنسانية، في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية من مختلف بلدان العالم”.

 

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